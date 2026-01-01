Atelier Linogravure

au Mélilot GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21 22:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Participez aux ateliers artistiques Esquisses & surprises en janvier linogravure d’animaux, moments introspectifs et créatifs. Les mercredis 14, 21 et 28, de 20h30 à 22h30, au Mélilot à Gerde. Tarif 8€/séance. Inscription par téléphone.

.

au Mélilot GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 76 40 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Esquisses & surprises art workshops in January: animal linocuts, introspective and creative moments. Wednesdays 14, 21 and 28, 8.30 pm to 10.30 pm, at Le Mélilot in Gerde. Price: 8?/session. Registration by phone.

L’événement Atelier Linogravure Gerde a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65