Atelier Linogravure/illustration La Tisanerie Pontarlier samedi 22 novembre 2025.
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
2025-11-22
Organisé par La Tisanerie.
Réalisez de jolies cartes à offrir ou pour vous faire plaisir. Jessica vous accompagne dans la gravure et l’impression d’un paysage enneigé au clair de lune. Le tout dans un cadre chaleureux. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 36 37 contact@jessica-louis.fr
