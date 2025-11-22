Atelier Linogravure/illustration La Tisanerie Pontarlier

Atelier Linogravure/illustration La Tisanerie Pontarlier samedi 22 novembre 2025.

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

2025-11-22

Organisé par La Tisanerie.

Réalisez de jolies cartes à offrir ou pour vous faire plaisir. Jessica vous accompagne dans la gravure et l’impression d’un paysage enneigé au clair de lune. Le tout dans un cadre chaleureux. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 36 37 contact@jessica-louis.fr

English : Atelier Linogravure/illustration

German : Atelier Linogravure/illustration

