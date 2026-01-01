Atelier Linogravure/illustration La Tisanerie Pontarlier

Atelier Linogravure/illustration

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Organisé par La Tisanerie et Jessica Louis.

Réalisez de jolies cartes à offrir ou pour vous faire plaisir. Chacun sera accompagné pour créer un motif ou choisir l’illustration de son choix qu’il viendra graver pour ensuite l’imprimer. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 36 37 contact@jessica-louis.fr

English : Atelier Linogravure/illustration

