Atelier Linogravure L’atelier du Terrier L’imaginarium Belfort

Atelier Linogravure L’atelier du Terrier

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Thématique printanière (plantes fleurs oiseaux,

ou création libre si vous aviez déjà une idée !

Venez créer votre linogravure de A à Z.

(matériel fourni petite collation incluse) .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Linogravure L’atelier du Terrier

L’événement Atelier Linogravure L’atelier du Terrier Belfort a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)