Atelier Linogravure L’atelier du Terrier L’imaginarium Belfort
Atelier Linogravure L’atelier du Terrier L’imaginarium Belfort vendredi 24 avril 2026.
Atelier Linogravure L’atelier du Terrier
L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Thématique printanière (plantes fleurs oiseaux,
ou création libre si vous aviez déjà une idée !
Venez créer votre linogravure de A à Z.
(matériel fourni petite collation incluse) .
L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr
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English : Atelier Linogravure L’atelier du Terrier
L’événement Atelier Linogravure L’atelier du Terrier Belfort a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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