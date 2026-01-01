Atelier linogravure La convergence des loutres Loguivy-Plougras
Atelier linogravure La convergence des loutres Loguivy-Plougras mercredi 21 janvier 2026.
Atelier linogravure
La convergence des loutres 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 17:00:00
2026-01-21
Viens créer de jolies cartes, tampons… Tout ce que tu as à dire !
Sur inscription, ouvert à toustes. .
La convergence des loutres 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
