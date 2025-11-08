Atelier Linogravure Neroli & Serici boutique NEROLI Valence
Atelier Linogravure Neroli & Serici boutique NEROLI Valence samedi 8 novembre 2025.
Atelier Linogravure Neroli & Serici
boutique NEROLI 11 Rue Saunière Valence Drôme
Tarif : – – 40 EUR
hors consommations
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 16:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Initiation à la linogravure pour créer vos cartes pour noël ou autre évènements.
boutique NEROLI 11 Rue Saunière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 44 12 65 annejanie@hotmail.com
English :
Introduction to linocut to create cards for Christmas or other events.
German :
Einführung in den Linolschnitt, um Ihre Karten für Weihnachten oder andere Anlässe zu gestalten.
Italiano :
Iniziazione alla linoleografia per creare i propri biglietti per Natale o altri eventi.
Espanol :
Introducción al linograbado para crear tus propias tarjetas para Navidad u otros eventos.
