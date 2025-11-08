Atelier Linogravure Neroli & Serici boutique NEROLI Valence

Atelier Linogravure Neroli & Serici

boutique NEROLI 11 Rue Saunière Valence Drôme

Tarif : – – 40 EUR

hors consommations

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Initiation à la linogravure pour créer vos cartes pour noël ou autre évènements.

.

boutique NEROLI 11 Rue Saunière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 44 12 65 annejanie@hotmail.com

English :

Introduction to linocut to create cards for Christmas or other events.

German :

Einführung in den Linolschnitt, um Ihre Karten für Weihnachten oder andere Anlässe zu gestalten.

Italiano :

Iniziazione alla linoleografia per creare i propri biglietti per Natale o altri eventi.

Espanol :

Introducción al linograbado para crear tus propias tarjetas para Navidad u otros eventos.

L’événement Atelier Linogravure Neroli & Serici Valence a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme