Atelier linogravure – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 13 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-13 19:00 – 21:30

Gratuit : non 38 € Réservation : optitscoins.fr Tout public

Venez découvrir la linogravure dans un atelier d’initiation. La linogravure est une technique d’impression artisanale qui consiste à graver une plaque à l’aide de gouges, à l’encrer, puis à la presser sur une feuille, afin d’obtenir une impression originale. Durant cet atelier,vous serez guidés tout au long des différentes étapes, afin d’obtenir votre impression, prête à offrir ou à décorer votre intérieur. Matériel utilisé et fourni :– plaque souple au format A6 (carte postale),– 6 couleurs d’encre à base d’eau dont 3 fluos : rose, bleu et orange,– 2 papiers au choix : bristol et un papier légèrement texturé,– baren (pressoir manuel),– gouges, rouleau, plateau à encrer, calque, crayon, gomme. À la fin de l’atelier, vous repartez avec votre plaque et vos impressions au format A6 et A5. Pensez à prendre une chemise cartonnée ou une enveloppe pour ramener vos impressions à la maison. Pas besoin de savoir dessiner pour participer. Des modèles seront à disposition. Par précaution, pensez à mettre des vêtements qui ne craignent pas d’être tâchés. Pour les personnes qui veulent graver leur dessin, prenez contact auparavant au 06 25 80 90 91

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/