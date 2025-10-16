Atelier linogravure Qualia Le Loft Parthenay

Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Atelier linogravure avec Lili Martineau.

Réalise tes motifs sur tissus ou vêtements avec impression de tampons.

Un gouter sera offert et la possibilité d’acheter une base textile sur place. .

Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54 contact@qualia-upcycled.com

