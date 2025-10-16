Atelier linogravure Qualia Le Loft Parthenay
Atelier linogravure Qualia Le Loft Parthenay jeudi 16 octobre 2025.
Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres
Atelier linogravure avec Lili Martineau.
Réalise tes motifs sur tissus ou vêtements avec impression de tampons.
Un gouter sera offert et la possibilité d’acheter une base textile sur place. .
Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54 contact@qualia-upcycled.com
