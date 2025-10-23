Atelier linogravure Payzac
Atelier linogravure Payzac jeudi 23 octobre 2025.
Atelier linogravure
Papeterie de Vaux Payzac Dordogne
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Création d’une gravure sur du linoléum et impression d’un poster et carte postale.
Pour petits et grands (à partir de 10 ans).
Tarif 16€, sur réservation. Durée 2h30.
Papeterie de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
English :
Creation of an engraving on linoleum and printing of a poster and postcard.
For young and old (from age 10).
Price: 16? on reservation. Duration 2h30.
German : Atelier linogravure
Erstellen eines Linolschnitts und Drucken eines Posters und einer Postkarte.
Für Kinder und Erwachsene (ab 10 Jahren).
Preis: 16?
Italiano :
Creazione di un’incisione su linoleum e stampa di un poster e di una cartolina.
Per bambini e adulti (a partire dai 10 anni).
Prezzo: 16?, prenotazione obbligatoria. Durata: 2h30.
Espanol : Atelier linogravure
Creación de un grabado sobre linóleo e impresión de un cartel y una postal.
Para niños y adultos (a partir de 10 años).
Precio: 16?
