Atelier linogravure Payzac

Atelier linogravure Payzac vendredi 24 octobre 2025.

Atelier linogravure

Papeterie de Vaux Payzac Dordogne

Création d’une gravure sur du linoléum et impression d’un poster et carte postale.

Pour petits et grands (à partir de 10 ans).

Tarif 16€, sur réservation. Durée 2h30.

Papeterie de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

English :

Creation of an engraving on linoleum and printing of a poster and postcard.

For young and old (from age 10).

Price: 16? on reservation. Duration 2h30.

German : Atelier linogravure

Erstellen eines Linolschnitts und Drucken eines Posters und einer Postkarte.

Für Kinder und Erwachsene (ab 10 Jahren).

Preis: 16?, auf Reservierung. Dauer: 2,5 Stunden.

Italiano :

Creazione di un’incisione su linoleum e stampa di un poster e di una cartolina.

Per bambini e adulti (a partire dai 10 anni).

Prezzo: 16?, prenotazione obbligatoria. Durata: 2h30.

Espanol : Atelier linogravure

Creación de un grabado sobre linóleo e impresión de un cartel y una postal.

Para niños y adultos (a partir de 10 años).

Precio: 16?, previa reserva. Duración: 2h30.

