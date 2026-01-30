Atelier linogravure

Papeterie de Vaux Payzac Dordogne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’atelier de linogravure est une excellente opportunité pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans de découvrir et d’explorer leur créativité à travers cette technique artistique unique. Durant cet atelier, les participants apprendront les bases de la linogravure, y compris la conception, la gravure et l’impression de leur propre œuvre d’art. Le processus est à la fois relaxant et gratifiant, permettant à chacun de repartir avec une pièce unique crée de ses propres mains.

Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une expérience en gravure, cet atelier saura vous inspirer et vous offrir un espace d’expression artistique.

Début de l’atelier à 14h15, durée 2h30/3h sur réservation. .

Papeterie de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier linogravure

L’événement Atelier linogravure Payzac a été mis à jour le 2026-01-28 par Isle-Auvézère