Atelier linogravure Payzac
vendredi 20 février 2026
Atelier linogravure
Papeterie de Vaux Payzac Dordogne
Tarif : 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
L'atelier de linogravure est une excellente opportunité pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans de découvrir et d'explorer leur créativité à travers cette technique artistique unique. Durant cet atelier, les participants apprendront les bases de la linogravure, y compris la conception, la gravure et l'impression de leur propre œuvre d'art. Le processus est à la fois relaxant et gratifiant, permettant à chacun de repartir avec une pièce unique crée de ses propres mains.
Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une expérience en gravure, cet atelier saura vous inspirer et vous offrir un espace d'expression artistique.
Début de l'atelier à 14h15, durée 2h30/3h sur réservation.
Papeterie de Vaux Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr
English : Atelier linogravure
