Atelier linogravure sous le sapin Campus de projets Parthenay
Atelier linogravure sous le sapin Campus de projets Parthenay jeudi 11 décembre 2025.
Atelier linogravure sous le sapin
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Atelier linogravure sous le sapin animé par Lucie Martineau pour créer une linogravure encadrée à offrir pour les fêtes de Noël.
Ouvert aux jeunes entre 12 et 30 ans.
Accessible aux débutant(e)s places limitées à 10.
Sur réservation par téléphone. .
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12
English : Atelier linogravure sous le sapin
German : Atelier linogravure sous le sapin
Italiano :
Espanol : Atelier linogravure sous le sapin
L’événement Atelier linogravure sous le sapin Parthenay a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Parthenay Gâtine