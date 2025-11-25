Atelier linogravure sous le sapin Campus de projets Parthenay

Atelier linogravure sous le sapin

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Atelier linogravure sous le sapin animé par Lucie Martineau pour créer une linogravure encadrée à offrir pour les fêtes de Noël.

Ouvert aux jeunes entre 12 et 30 ans.

Accessible aux débutant(e)s places limitées à 10.

Sur réservation par téléphone. .

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

English : Atelier linogravure sous le sapin

German : Atelier linogravure sous le sapin

Italiano :

Espanol : Atelier linogravure sous le sapin

L’événement Atelier linogravure sous le sapin Parthenay a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Parthenay Gâtine