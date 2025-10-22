Atelier Linogravure sur parure Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22 2025-10-25

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, la Cité des Présents-François Mitterrand propose deux ateliers culturels le mercredi 22 octobre et le samedi 25 octobre.

Rapportez votre tee-shirt, pantalon, slip et/ou bob pour les customiser avec les tampons en linogravure que vous aurez fabriqués ! Imaginez votre propre motif. Sera-t-il inspiré des collections de la Cité des Présents-François Mitterrand ? Laissez-vous guider et libérez votre créativité, au cours de cet atelier de pratique artistique, accompagné de l’artiste Rose-Anna Thierry.

Ateliers de 14h à 16h, ouverts à tous, à partir de 5 ans, les adultes sont les bienvenus !

Ateliers gratuits, sur réservation à citedespresents@nievre.fr ou au 03 86 69 51 70. .

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

