Atelier Linogravure sur parure Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Atelier Linogravure sur parure
Atelier Linogravure sur parure
Cité des Présents-François Mitterrand, 6 Place Saint-Christophe, Château-Chinon (Ville), Nièvre
Gratuit
22 octobre 2025, 14:00
16:00
22 et 25 octobre 2025
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, la Cité des Présents-François Mitterrand propose deux ateliers culturels le mercredi 22 octobre et le samedi 25 octobre.
Rapportez votre tee-shirt, pantalon, slip et/ou bob pour les customiser avec les tampons en linogravure que vous aurez fabriqués ! Imaginez votre propre motif. Sera-t-il inspiré des collections de la Cité des Présents-François Mitterrand ? Laissez-vous guider et libérez votre créativité, au cours de cet atelier de pratique artistique, accompagné de l’artiste Rose-Anna Thierry.
Ateliers de 14h à 16h, ouverts à tous, à partir de 5 ans, les adultes sont les bienvenus !
Ateliers gratuits, sur réservation à citedespresents@nievre.fr ou au 03 86 69 51 70. .
Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr
