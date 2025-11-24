Atelier linogravure sur textile Campus de projets Parthenay

Atelier linogravure sur textile

Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Atelier linogravure sur Totebag et autres textiles, animés par Lucie Martineau, possibilité d’apporter d’autres textiles (vêtements, sacs, etc) pour les personnaliser.

Ouvert aux jeunes entre 16 et 30 ans.

Sur inscription. .

+33 7 82 93 85 12

