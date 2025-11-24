Atelier linogravure sur textile Campus de projets Parthenay
Atelier linogravure sur textile Campus de projets Parthenay mercredi 17 décembre 2025.
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Atelier linogravure sur Totebag et autres textiles, animés par Lucie Martineau, possibilité d’apporter d’autres textiles (vêtements, sacs, etc) pour les personnaliser.
Ouvert aux jeunes entre 16 et 30 ans.
Sur inscription. .
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12
