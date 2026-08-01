Atelier Linogravure sur tissu La fabrique de proximités Morlaix
mardi 18 août 2026 · La fabrique de proximités · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Atelier Linogravure sur tissu
La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Envie de découvrir une technique d’impression artisanale et de créer une pièce unique ? Rejoignez-nous pour un atelier de linogravure sur tissu !
Au programme
Mardi 18 août création et gravure de votre motif.
Mardi 25 août impression sur textile et finalisation de votre création.
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes à partir de 12 ans, débutants comme curieux, souhaitant s’initier à la linogravure.
Chaque participant repartira avec sa création !
Pensez simplement à apporter un ou plusieurs textiles de couleur claire (t-shirt, tote bag, veste, etc.) pour réaliser vos impressions. .
La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Linogravure sur tissu Morlaix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Visite guidée de Morlaix Morlaix 17 août 2026
- Atelier initiation Aromathérapie La Virgule Morlaix 18 août 2026
- Animation famille Page blanche 7 ans et + La Virgule Morlaix 19 août 2026
- Animation famille Jouons multicolore ! 4 ans et + La Virgule Morlaix 21 août 2026
- Visite guidée de Morlaix Morlaix 24 août 2026