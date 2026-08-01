Atelier Linogravure sur tissu La fabrique de proximités Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Atelier Linogravure sur tissu

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Envie de découvrir une technique d’impression artisanale et de créer une pièce unique ? Rejoignez-nous pour un atelier de linogravure sur tissu !

Au programme

Mardi 18 août création et gravure de votre motif.

Mardi 25 août impression sur textile et finalisation de votre création.

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes à partir de 12 ans, débutants comme curieux, souhaitant s’initier à la linogravure.

Chaque participant repartira avec sa création !

Pensez simplement à apporter un ou plusieurs textiles de couleur claire (t-shirt, tote bag, veste, etc.) pour réaliser vos impressions. .

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59

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English :

L’événement Atelier Linogravure sur tissu Morlaix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX