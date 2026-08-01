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AGENDA · Morlaix

Atelier Linogravure sur tissu La fabrique de proximités Morlaix

mardi 18 août 2026 · La fabrique de proximités · Morlaix

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La fabrique de proximités
Adresse
41 Quai du Léon
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Atelier Linogravure sur tissu

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Envie de découvrir une technique d’impression artisanale et de créer une pièce unique ? Rejoignez-nous pour un atelier de linogravure sur tissu !
Au programme
Mardi 18 août création et gravure de votre motif.
Mardi 25 août impression sur textile et finalisation de votre création.
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes à partir de 12 ans, débutants comme curieux, souhaitant s’initier à la linogravure.
Chaque participant repartira avec sa création !
Pensez simplement à apporter un ou plusieurs textiles de couleur claire (t-shirt, tote bag, veste, etc.) pour réaliser vos impressions.   .

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59 

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English :

L’événement Atelier Linogravure sur tissu Morlaix a été mis à jour le 2026-08-12 par OT BAIE DE MORLAIX

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