Atelier linogravure Un temps breton La Virgule Morlaix

Atelier linogravure Un temps breton

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-06-20

Atelier d’initiation à la linogravure, technique utilisée depuis le 20ème siècle dans les arts visuels. Nous vous donnerons l’occasion de créer et d’imprimer des motifs qui oscillent entre la pluie et le beau temps !

Tout public Réservation obligatoire .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English : Atelier linogravure Un temps breton

L’événement Atelier linogravure Un temps breton Morlaix a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX