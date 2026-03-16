Atelier linogravure Un temps breton La Virgule Morlaix
Atelier linogravure Un temps breton La Virgule Morlaix mardi 19 mai 2026.
Atelier linogravure Un temps breton
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-06-20
Atelier d’initiation à la linogravure, technique utilisée depuis le 20ème siècle dans les arts visuels. Nous vous donnerons l’occasion de créer et d’imprimer des motifs qui oscillent entre la pluie et le beau temps !
Tout public Réservation obligatoire .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English : Atelier linogravure Un temps breton
L’événement Atelier linogravure Un temps breton Morlaix a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX