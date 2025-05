ATELIER LINOGRAVURES ET TAMPONS – Tiers-Lieu La Pompe Florac Trois Rivières, 24 mai 2025 07:00, Florac Trois Rivières.

Lozère

ATELIER LINOGRAVURES ET TAMPONS Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Stage gravure sur lino, venez vous initier à cette art avec Thimothée Leblanc. Dés 12 ans sur réservation.

Tiers-Lieu La Pompe 11 rue Théophile Roussel

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 49 80 64 17 contact@atelier-lapompe.com

English :

Come and learn the art of lino engraving with Thimothée Leblanc. From age 12, booking required.

German :

Ein Kurs über Linolschnitt. Erlernen Sie diese Kunst mit Thimothée Leblanc. Ab 12 Jahren, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a cimentarvi nell’incisione su lino con Thimothée Leblanc. A partire da 12 anni su prenotazione.

Espanol :

Venga a probar el grabado en linóleo con Thimothée Leblanc. A partir de 12 años previa reserva.

