Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement La Passerelle Mauléon

Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement La Passerelle Mauléon mardi 23 septembre 2025.

Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-09-23 2025-10-02

L’Intelligence Artificielle (IA) fait désormais partie de notre quotidien elle s’invite dans nos téléphones, nos voitures, nos démarches en ligne… Mais comment fonctionne-t-elle vraiment ? À quoi sert-elle concrètement ? Et que faut-il en penser ? .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 86 31 contact.mauleonais@csc79.org

English : Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement

German : Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement

Italiano :

Espanol : Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement

L’événement Atelier L’Intelligence Artificielle, parlons-en simplement Mauléon a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Bocage Bressuirais