Atelier « Lire et dire à voix haute » — Printemps des Poètes, Villa Marguerite Yourcenar, Saint-Jans-Cappel

Atelier « Lire et dire à voix haute » — Printemps des Poètes Samedi 28 mars, 15h00 Villa Marguerite Yourcenar Nord

réservation obligatoire

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Vous jouerez à faire sonner les mots pour donner à entendre de manière sensible les différentes écritures. Poétesse, autrice, réalisatrice et professeure de théâtre au Conservatoire de Lille, Christine Girard vous guidera tout au long de cet atelier de mise en voix.

Villa Marguerite Yourcenar 2266 Rte du Parc, 59270 Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « villayourcenar@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 48 90 »}]

À travers une pratique individuelle et collective de la lecture, vous travaillerez l’écoute, l’adresse, le rythme, la ponctuation, tout ce qui compose la nature d’un texte.

Christine Girard // février 2026