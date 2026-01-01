Atelier lire et faire lire Le Millepatte Vesoul
Atelier lire et faire lire Le Millepatte Vesoul lundi 5 janvier 2026.
Atelier lire et faire lire
Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 05:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18
Animé par Marie-Claude (lecture d’histoire aux enfants) ! .
Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 39 25 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier lire et faire lire
L’événement Atelier lire et faire lire Vesoul a été mis à jour le 2025-10-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL