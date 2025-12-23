Atelier lire et faire lire, Lieu d’Accueil Enfants Parents Le Millepattes Vesoul
Atelier lire et faire lire
Lieu d’Accueil Enfants Parents Le Millepattes 3B Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-05 17:30:00
fin : 2026-01-19 23:59:00
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26
Animé par Marie-Claude (lecture d’histoire aux enfants) pour les enfants jusqu’à 8 ans inclus, accompagnés d’un adulte, gratuit et sans inscription ! .
Lieu d’Accueil Enfants Parents Le Millepattes 3B Rue de Barboilloz Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 91 95 47
English : Atelier lire et faire lire
