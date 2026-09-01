Atelier « Lis le Tarot facilement » Tréglonou
samedi 26 septembre 2026 · Tréglonou
Informations pratiques
Tréglonou
Atelier « Lis le Tarot facilement »
14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
✨ Atelier « Lis le Tarot facilement » – une expérience intuitive et conviviale !
Samedi 26 septembre, de 10h à 12h, chez Nano à Tréglonou.
Découvrez les bases du tarot et apprenez à vous guider grâce à vos cartes et votre intuition.
Un atelier pratique pour créer votre propre rituel quotidien et développer votre ressenti.
Accessible à tous, aucune expérience préalable n’est nécessaire.
Tarif : 30 € – places limitées.
Et pour prolonger l’instant, possibilité de suivre l’atelier d’un brunch sur place !
Une parenthèse originale et chaleureuse à vivre au cœur de Tréglonou.
Réservation conseillée pour garantir votre place. .
14 Rue de la Mairie Tréglonou 29870 Finistère Bretagne
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L’événement Atelier « Lis le Tarot facilement » Tréglonou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT PAYS DES ABERS