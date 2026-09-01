Informations pratiques

Tréglonou

Atelier « Lis le Tarot facilement »

14 Rue de la Mairie Tréglonou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

✨ Atelier « Lis le Tarot facilement » – une expérience intuitive et conviviale !

Samedi 26 septembre, de 10h à 12h, chez Nano à Tréglonou.

Découvrez les bases du tarot et apprenez à vous guider grâce à vos cartes et votre intuition.

Un atelier pratique pour créer votre propre rituel quotidien et développer votre ressenti.

Accessible à tous, aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Tarif : 30 € – places limitées.

Et pour prolonger l’instant, possibilité de suivre l’atelier d’un brunch sur place !

Une parenthèse originale et chaleureuse à vivre au cœur de Tréglonou.

Réservation conseillée pour garantir votre place. .

14 Rue de la Mairie Tréglonou 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier « Lis le Tarot facilement » Tréglonou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT PAYS DES ABERS