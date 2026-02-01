ATELIER LITHOTHERAPIE ET CREATION Lamalou-les-Bains
ATELIER LITHOTHERAPIE ET CREATION Lamalou-les-Bains vendredi 20 février 2026.
ATELIER LITHOTHERAPIE ET CREATION
21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Vendredi 20 février 14h30 à 15h30 25€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains
Découverte des bases de la lithothérapie et création de votre bracelet en pierre.
21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13
English :
Friday, February 20 2:30 to 3:30 pm 25? boutique Charline et ses secrets in Lamalou-les-Bains
Discover the basics of lithotherapy and create your own stone bracelet.
