ATELIER LITHOTHERAPIE ET CREATION Lamalou-les-Bains

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Vendredi 20 février 14h30 à 15h30 25€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

Découverte des bases de la lithothérapie et création de votre bracelet en pierre.

+33 6 63 92 27 13

Friday, February 20 2:30 to 3:30 pm 25? boutique Charline et ses secrets in Lamalou-les-Bains

Discover the basics of lithotherapy and create your own stone bracelet.

