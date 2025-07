Atelier | Lithothérapie Saint-Maximin

Atelier | Lithothérapie Saint-Maximin samedi 20 septembre 2025.

Atelier | Lithothérapie

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 42 – 42 –

42

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez le pouvoir des pierres

Venez découvrir les nombreuses vertus et propriétés des minéraux, cristaux et pierres naturelles. Ces pierres fines sont multiples et vous serez surpris de leurs bienfaits !

Vous vous initierez à la lithothérapie* et créerez votre propre bracelet, guidé par Sonia notre artisan lithothérapeute. Il deviendra alors votre compagnon , synonyme de soutien d’amour, bien-être et de joie au quotidien.

INFORMATIONS PRATIQUES

INFO TRAVAUX ACCÈS À LA MAISON DE LA PIERRE jusqu’au 30/9, voir plan (dans le photos)

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

* Les vertus énergétiques sont données à titre indicatif et en aucun cas la lithothérapie ne peut se substituer ni à un traitement ni à un avis médical. N’arrêtez jamais un traitement sans l’accord de votre médecin. 42 .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier | Lithothérapie Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-07-23 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise