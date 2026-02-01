Atelier livre d’artiste Saint-Trojan-les-Bains

Atelier livre d’artiste

Tiers lieu de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

tarif adhésion incluse

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 14:30:00

2026-02-21

Atelier création d’un livre d’artiste.

inscription obligatoire.

Tiers lieu de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine atelierdesjours@protonmail.com

English : Artist’s book workshop

Artist’s book workshop.

registration required.

