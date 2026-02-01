Atelier livre d’artiste Saint-Trojan-les-Bains
Atelier livre d’artiste Saint-Trojan-les-Bains samedi 21 février 2026.
Atelier livre d’artiste
Tiers lieu de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
tarif adhésion incluse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21 14:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Atelier création d’un livre d’artiste.
inscription obligatoire.
.
Tiers lieu de Saint-Trojan Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine atelierdesjours@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Artist’s book workshop
Artist’s book workshop.
registration required.
L’événement Atelier livre d’artiste Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes