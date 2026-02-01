Atelier Livre et arts plastiques Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre
Atelier Livre et arts plastiques Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre jeudi 19 février 2026.
Atelier Livre et arts plastiques
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Un atelier d’arts plastiques autour d’albums jeunesse avec Marie-Alix.
Nous lirons plusieurs livres d’Hervé Tullet pour entrer dans l’univers de cet auteur, puis nous utiliserons le jeu Dessine ! Pour libérer notre créativité et créer des œuvres à plusieurs !
De 6 à 10 ans
Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr
