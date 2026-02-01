Atelier Livre et arts plastiques Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Atelier Livre et arts plastiques

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Un atelier d’arts plastiques autour d’albums jeunesse avec Marie-Alix.

Nous lirons plusieurs livres d’Hervé Tullet pour entrer dans l’univers de cet auteur, puis nous utiliserons le jeu Dessine ! Pour libérer notre créativité et créer des œuvres à plusieurs !

De 6 à 10 ans

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Livre et arts plastiques

L’événement Atelier Livre et arts plastiques Le Havre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie