Atelier livre trouvé Bibliothèque Gençay jeudi 14 août 2025.

Bibliothèque 16 route de Civray Gençay Vienne

Atelier livre troué, en lien avec l’exposition et le travail de Juliette Binet.

Comment jouer avec un trou dans une page, et une zone cachée ?

Jeudi 14 août à 10h Inscription conseillée Gratuit et ouvert à tous .

Bibliothèque 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45

