Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 24 janvier 2026.
Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Atelier animé par l’artiste Yann LE CROUHENNEC, en lien avec son exposition Livres sans titre .
.
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop led by artist Yann LE CROUHENNEC, in connection with his exhibition Livres sans titre .
L’événement Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme