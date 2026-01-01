Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Atelier animé par l’artiste Yann LE CROUHENNEC, en lien avec son exposition Livres sans titre .

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop led by artist Yann LE CROUHENNEC, in connection with his exhibition Livres sans titre .

L’événement Atelier Livres paysages, l’instantané ! avec l’artiste Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme