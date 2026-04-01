Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac
Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac mercredi 22 avril 2026.
Meuzac
Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Atelier gratuit enfants et adultes.
Comme Archibald Renard, des Mémoires de la forêt, réalisez votre propre livret, en inscrivant et illustrant votre plus beau souvenir.
Atelier en partenariat avec le Moulin du Got
Inscription recommandée .
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 mediatheque.perecastor@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor
L’événement Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Meuzac (Haute-Vienne)
- Sentier d’interprétation Landes du Cluzeau et de la Flotte Meuzac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Sentier Entre Puys et Landes Meuzac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Sentier lacs et forêts Meuzac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Sentier du Père Castor Meuzac Haute-Vienne 1 mai 2026
- Circuit de César Meuzac Haute-Vienne 1 mai 2026