Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Meuzac

Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier gratuit enfants et adultes.

Comme Archibald Renard, des Mémoires de la forêt, réalisez votre propre livret, en inscrivant et illustrant votre plus beau souvenir.

Atelier en partenariat avec le Moulin du Got

Inscription recommandée .

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 mediatheque.perecastor@orange.fr

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English : Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor

L’événement Atelier Livret de cuir et papier végétal à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne