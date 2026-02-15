Atelier Loargaz Exposition Primelin
Atelier Loargaz Exposition Primelin vendredi 27 février 2026.
Atelier Loargaz Exposition
La Pointe Emmaüs Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-02-27
A partir du 27 février (vernissage) Joséphine Louarn (atelier Loarglaz) expose ses toiles et organise au cours du mois de mars des ateliers de découverte de la couleur végétale.
Les mercredis 4 et 11 mars à partir de 14 h initiation à la technique du Bundle Dye (création de motifs colorés à partir de plantes séchées et d’extraits de végétaux).
Les mercredis 11 et 25 mars à partir de 14 h initiation à la technique du Shibori (pliage japonais).
Prix 45 euros l’atelier de trois heures (y compris matières premières et accessoires). Prévoir un tablier. 7 personnes maximum par atelier.
Les ateliers sont organisés et gérés par Joséphine. Renseignements et inscriptions 06 77 74 57 88.
Affiches réalisées par Chloé Blanquart et Lucie Bily .
La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Loargaz Exposition
L’événement Atelier Loargaz Exposition Primelin a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz