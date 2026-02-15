Atelier Loargaz Exposition Primelin

Atelier Loargaz Exposition

A partir du 27 février (vernissage) Joséphine Louarn (atelier Loarglaz) expose ses toiles et organise au cours du mois de mars des ateliers de découverte de la couleur végétale.

Les mercredis 4 et 11 mars à partir de 14 h initiation à la technique du Bundle Dye (création de motifs colorés à partir de plantes séchées et d’extraits de végétaux).

Les mercredis 11 et 25 mars à partir de 14 h initiation à la technique du Shibori (pliage japonais).

Prix 45 euros l’atelier de trois heures (y compris matières premières et accessoires). Prévoir un tablier. 7 personnes maximum par atelier.

Les ateliers sont organisés et gérés par Joséphine. Renseignements et inscriptions 06 77 74 57 88.

Affiches réalisées par Chloé Blanquart et Lucie Bily .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

