Atelier L’objet qui chuchotte La Virgule Morlaix

Atelier L’objet qui chuchotte

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

L’artiste textile , Emmanuelle Premel-cabic, vous propose un atelier de sculpture textile, et de transformation d’un objet de mémoire , personnel et du passé de votre choix, qui sera le point de départ d’une aventure de création textile.

Apportez votre petit matériel , si vous le souhaitez: fils, aiguille , tissus, ciseaux, crayons et objets de récupération… Du matériel textile, sera également mis à votre disposition

Atelier pour débutants , à partir de 16 ans, GRATUIT

– Réservation obligatoire (places limitées)- .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

