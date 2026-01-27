Atelier L’objet qui chuchotte La Virgule Morlaix
Atelier L’objet qui chuchotte La Virgule Morlaix samedi 7 février 2026.
Atelier L’objet qui chuchotte
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
L’artiste textile , Emmanuelle Premel-cabic, vous propose un atelier de sculpture textile, et de transformation d’un objet de mémoire , personnel et du passé de votre choix, qui sera le point de départ d’une aventure de création textile.
Apportez votre petit matériel , si vous le souhaitez: fils, aiguille , tissus, ciseaux, crayons et objets de récupération… Du matériel textile, sera également mis à votre disposition
Atelier pour débutants , à partir de 16 ans, GRATUIT
– Réservation obligatoire (places limitées)- .
