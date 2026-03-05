Atelier l’Oeil du Photographe

héricourt-en-caux Héricourt-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Au cœur des paysages du Plateau de Caux, là où la Durdent serpente paisiblement à Héricourt-en-Caux, offrez-vous une parenthèse créative en pleine nature.

Ce stage photo vous invite à poser un regard sensible et artistique sur cette rivière emblématique et ses alentours pittoresques.

Encadré par Annie Gazé, photographe professionnelle, l’atelier se déroule directement au bord de la Durdent et dans ses environs, pour une immersion totale. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à capturer les reflets de l’eau, les jeux de lumière sur le cours de la rivière, les mouvements de la végétation et la poésie naturelle de ce paysage d’exception. .

héricourt-en-caux Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 21 01 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier l’Oeil du Photographe

L’événement Atelier l’Oeil du Photographe Héricourt-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-05 par Communauté de communes Plateau de Caux