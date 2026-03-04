Atelier l’Oeil du Photographe Yvecrique

Atelier l’Oeil du Photographe

Au cœur des paysages du Plateau de Caux, au Jardin-Forêt Le Clos des Sequoias, offrez-vous une parenthèse créative au milieu d’une végétation exceptionnelle et apaisante.

Ce stage photo vous invite à poser un regard sensible et artistique sur ce jardin-forêt unique, où les séquoias côtoient des essences rares et variées.

Encadré par Annie Gazé, photographe professionnelle, l’atelier se déroule directement dans le jardin, pour une immersion totale. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à capturer les textures des écorces, les jeux de lumière à travers les feuillages, la majesté des séquoias et la poésie naturelle de ce lieu remarquable. .

Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie

