Atelier logiciel création de modèles paramétriques Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier logiciel création de modèles paramétriques

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 19:30:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Créez un nom ou texte avec logo à imprimer en 3D facilement avec le créateur de modèle paramétrique sur MakerLab .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

English : Atelier logiciel création de modèles paramétriques

German : Atelier logiciel création de modèles paramétriques

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier logiciel création de modèles paramétriques Commenailles a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme JurAbsolu