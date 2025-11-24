Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier logiciel création de modèles paramétriques Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier logiciel création de modèles paramétriques Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles lundi 24 novembre 2025.

Atelier logiciel création de modèles paramétriques

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Créez un nom ou texte avec logo à imprimer en 3D facilement avec le créateur de modèle paramétrique sur MakerLab   .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

L’événement Atelier logiciel création de modèles paramétriques Commenailles a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme JurAbsolu