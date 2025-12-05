Atelier loisir créatif Hostens

Atelier loisir créatif

Votre bibliothèque municipale organise un atelier créatif NOËL pour les enfants de 5 à 10 ans.

Inscription avant le 10/12 par téléphone. .

Bibliothèque municipale Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 97 14 bibliotheque.hostens@gmail.com

