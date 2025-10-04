Atelier loisirs créatifs Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens

Atelier loisirs créatifs Bibliothèque Jean Zay La Chapelle-aux-Filtzméens samedi 4 octobre 2025.

public : + de 6 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Création d’un cadre à l’éfigie de la 1ère lettre de ton prénom !

Viens créer un cadre unique à l’effigie de la première lettre de ton prénom ! Personnalise-le avec des couleurs, des motifs et des décorations à ton goût, pour en faire un objet original et plein de personnalité.

Cet atelier est l’occasion parfaite de laisser libre cours à ta créativité et de repartir avec une création 100 % personnelle.

Bibliothèque Jean Zay 2 PLACE DE LA MAIRIE 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens La Chapelle-aux-Filtzméens 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299453832 https://www.la-chapelle-aux-filtzmeens.fr/culture-tourisme [{« type »: « email », « value »: « biblio-lachapelle@orange.fr »}]

mairie la chapelle aux FTZ