Atelier loisirs créatifs d’été Rue des écoles Trébédan

Trébédan

Atelier loisirs créatifs d’été

Rue des écoles Relais médiathèque Trébédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:30:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

C’est l’été !

Plongez les enfants dans l’ambiance ensoleillée de l’été avec un atelier de loisirs créatifs rempli de couleurs et de bonne humeur. Au programme création d’objets inspirés de la mer, du soleil et des vacances, pour laisser libre cours à leur imagination tout en s’amusant.

Tout public

Sur inscription .

Rue des écoles Relais médiathèque Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 53 16

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English :

L’événement Atelier loisirs créatifs d’été Trébédan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme