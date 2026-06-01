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Atelier loisirs créatifs d’été Rue des écoles Trébédan

Atelier loisirs créatifs d’été Rue des écoles Trébédan mardi 30 juin 2026.

Lieu : Rue des écoles

Adresse : Relais médiathèque

Ville : 22980 Trébédan

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Trébédan

Atelier loisirs créatifs d’été

Rue des écoles Relais médiathèque Trébédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :
2026-06-30

C’est l’été !

Plongez les enfants dans l’ambiance ensoleillée de l’été avec un atelier de loisirs créatifs rempli de couleurs et de bonne humeur. Au programme création d’objets inspirés de la mer, du soleil et des vacances, pour laisser libre cours à leur imagination tout en s’amusant.

Tout public
Sur inscription   .

Rue des écoles Relais médiathèque Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 53 16 

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English :

L’événement Atelier loisirs créatifs d’été Trébédan a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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