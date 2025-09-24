Atelier loisirs créatifs Lavau
Atelier loisirs créatifs Lavau mercredi 24 septembre 2025.
Salle des fêtes Claude Delacroix Lavau Yonne
Début : 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
Au plaisir de partager, atelier loisirs créatifs rendez-vous à la salle des fêtes de Lavau. .
Salle des fêtes Claude Delacroix Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 28 94 07 mairie-lavau89@wanadoo.fr
