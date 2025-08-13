Atelier loisirs créatifs Mimizan
Atelier loisirs créatifs Mimizan mercredi 13 août 2025.
Atelier loisirs créatifs
9 Route d’Escource Mimizan Landes
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-08-13
fin : 2025-08-13
2025-08-13
Confection de bracelets, colliers, en perles , en macramé et divers
Inscription par téléphone .
9 Route d’Escource Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 21 27 43 joellehamon99@gmail.com
