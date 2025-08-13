Atelier loisirs créatifs Mimizan

Atelier loisirs créatifs Mimizan mercredi 13 août 2025.

Atelier loisirs créatifs

9 Route d’Escource Mimizan Landes

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Confection de bracelets, colliers, en perles , en macramé et divers

Inscription par téléphone .

9 Route d’Escource Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 21 27 43 joellehamon99@gmail.com

