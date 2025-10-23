Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Loisirs & Créatifs Mimizan

Atelier Loisirs & Créatifs

Atelier Loisirs & Créatifs Mimizan jeudi 23 octobre 2025.

Atelier Loisirs & Créatifs

9 route d’Escource, MIMIZAN Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-23

Pout tous renseignements s’adresser à Francine 06 68 21 27 43   .

9 route d’Escource, MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068212743 

English : Atelier Loisirs & Créatifs

German : Atelier Loisirs & Créatifs

Italiano :

Espanol : Atelier Loisirs & Créatifs

L’événement Atelier Loisirs & Créatifs Mimizan a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Mimizan