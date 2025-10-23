Atelier Loisirs & Créatifs Mimizan
Atelier Loisirs & Créatifs Mimizan jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Loisirs & Créatifs
9 route d’Escource, MIMIZAN Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Pout tous renseignements s’adresser à Francine 06 68 21 27 43 .
9 route d’Escource, MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068212743
English : Atelier Loisirs & Créatifs
German : Atelier Loisirs & Créatifs
Italiano :
Espanol : Atelier Loisirs & Créatifs
L’événement Atelier Loisirs & Créatifs Mimizan a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Mimizan