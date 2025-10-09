Atelier loisirs créatifs poésie de papier Ussel
Atelier loisirs créatifs poésie de papier
22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-16
2025-10-09 2025-10-16
L’EVS la Civadière organise, dans le cadre des loisirs créatifs, deux ateliers poésie de papier .
Ateliers destinés à un public adulte, sur réservation .
22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 25 53 evs.lacivadiere@ussel19.fr
