Atelier Loisirs Créatifs

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Anne-Sophie, adhérente passionnée de déco et d’animation nous fait le plaisir d’enrichir notre programme d’un nouvel atelier, pour le bonheur des amateurs de loisirs créatifs

Au programme atelier ardoises ou boîtes à personnaliser .

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 34 08 42 contact@angesgardins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Loisirs Créatifs Vieille-Église a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq