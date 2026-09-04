Informations pratiques

Fontaines-d’Ozillac

Atelier « l’Orange Bleue »

Médiathèque 1 rue Saint Laurent Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèques de Haute-Saintonge.

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Médiathèque 1 rue Saint Laurent Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 44 10 bibliotheque.fontainesdozillac17@mairie17.com

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English :

As part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network.

L’événement Atelier « l’Orange Bleue » Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge