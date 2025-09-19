Atelier low-tech 100% récup’ à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac
Atelier low-tech 100% récup’ à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac vendredi 19 septembre 2025.
Atelier low-tech 100% récup’ à la Maison du Père Castor
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Nouveau à la Maison du Père Castor Retrouvez-nous pour un atelier Bricolage 100% récup’, pour fabriquer ensemble des objets low-tech du quotidien blender à pédale, marmite norvégienne, frigo du désert, germoir… .
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 mediatheque.perecastor@orange.fr
