Atelier ludique au Musée des Sapeurs-Pompiers Musée des Sapeurs Pompiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 14:00 – 16:00

Gratuit : non 3 € par enfant • 3 € pour l’adulte accompagnateur Chaque enfant doit être accompagné par un membre de sa famille. Les enfants sont invités à apporter leurs crayons ou feutres de couleur. Nombre de places limité. Participation uniquement sur réservation : contact@museepompiers44.org 8 à 14 ans

Pour les vacances de février, le musée propose une ouverture exceptionnelle avec un atelier ludique. En collaboration avec l’Amicale Philatélique l’ANCRE, les jeunes de 8 à 14 ans sont invités à participer à l’atelier « Viens réaliser ta carte postale » Les enfants pourront créer leur carte postale sur le thème des sapeurs-pompiers. Un jeu concours sera organisé à chaque session, avec un lot à gagner !

Musée des Sapeurs Pompiers Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

09 52 94 00 71 http://www.musee-sapeurs-pompiers-44.org/ contact@museepompiers44.org



