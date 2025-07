Atelier ludique autour de la robotique et la programmation Centre de ressources Médi@-Tech Saint-Loup-Lamairé

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Essayez-vous à la robotique et à la programmation avec cette atelier ludique, animé par Romain Boutrois d’Eliobot de 10 h à 12 h, à la Médi@-Tech. Une matinée de découverte et d’apprentissage, sans pré-requis, à partir de 10 ans. Atelier gratuit, sur réservation, places limitées. Renseignements et inscriptions 05.86.30.10.61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Centre de ressources Médi@-Tech 32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

