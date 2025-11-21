Atelier ludique d’écriture adulte Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier ludique d’écriture adulte

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 10:30:00

fin : 2025-11-21 12:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Tous les quinze jours découvrir le plaisir d’écrire à travers un atelier ludique pour jouer avec les mots autour de petits exercices qui font travailler l’imaginaire, la mémoire et l’envie d’écrire …

Gratuit. Animé par Françoise Pauly. Inscription demandée par téléphone.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Every two weeks: discover the pleasure of writing through a playful workshop where you can play with words in small exercises that stimulate the imagination, memory and desire to write…

Free admission. Led by Françoise Pauly. Registration required by telephone.

German :

Alle zwei Wochen: Entdecken Sie die Freude am Schreiben durch einen spielerischen Workshop, in dem Sie mit Wörtern spielen und kleine Übungen machen, die Ihre Vorstellungskraft, Ihr Gedächtnis und die Lust am Schreiben trainieren …

Kostenlos. Geleitet von Françoise Pauly. Anmeldung per Telefon erbeten.

Italiano :

Ogni quindici giorni: scoprite il piacere di scrivere attraverso un divertente laboratorio in cui potrete giocare con le parole utilizzando brevi esercizi per stimolare l’immaginazione, la memoria e la voglia di scrivere…

Ingresso libero. Condotto da Françoise Pauly. Iscrizione obbligatoria per telefono.

Espanol :

Cada quince días: descubra el placer de escribir a través de un divertido taller donde podrá jugar con las palabras mediante breves ejercicios para estimular la imaginación, la memoria y las ganas de escribir…

Entrada gratuita. Dirigido por Françoise Pauly. Inscripción previa por teléfono.

