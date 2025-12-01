Atelier ludique d’écriture adulte Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier ludique d’écriture adulte

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 10:30:00

fin : 2025-12-19 12:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Venez rejoindre ce petit groupe, tous les quinze jours, afin de cultiver le plaisir d’écrire. C’est à travers un atelier ludique que vous pourrez jouer avec les mots autour de petits exercices qui font travailler l’imaginaire, la mémoire et l’envie d’écrire … Animé par Françoise Pauly Gratuit.

English :

Come and join this small group, every two weeks, to cultivate the pleasure of writing. In this fun workshop, you can play with words through exercises that stimulate the imagination, memory and desire to write… Led by Françoise Pauly Free.

German :

Kommen Sie alle zwei Wochen in diese kleine Gruppe, um die Freude am Schreiben zu pflegen. In einem spielerischen Workshop können Sie mit Wörtern spielen und kleine Übungen machen, die die Vorstellungskraft, das Gedächtnis und die Lust am Schreiben fördern … Geleitet von Françoise Pauly Kostenlos.

Italiano :

Unitevi a questo piccolo gruppo, con cadenza quindicinale, per coltivare il piacere della scrittura. Si tratta di un laboratorio divertente in cui si può giocare con le parole attraverso piccoli esercizi che stimolano l’immaginazione, la memoria e la voglia di scrivere… Condotto da Françoise Pauly Gratuito.

Espanol :

Ven y únete a este pequeño grupo, cada quince días, para cultivar el placer de escribir. Se trata de un taller lúdico en el que podrá jugar con las palabras a través de pequeños ejercicios que estimulan la imaginación, la memoria y las ganas de escribir… Dirigido por Françoise Pauly Gratuito.

