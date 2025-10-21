Atelier ludique enfants et parents Bourganeuf
Atelier ludique enfants et parents
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse
Gratuit
Dans le cadre de sa programmation d’automne, Agora propose de créer en famille des décorations d’Halloween pour petits monstres et grands sorciers.
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
