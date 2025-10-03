Atelier ludique et informatif sur l’alimentation et le microbiote intestinal CS Le Club Espace Prévention Cannes

Atelier ludique et informatif sur l’alimentation et le microbiote intestinal CS Le Club Espace Prévention Cannes vendredi 3 octobre 2025.

Sur inscription. Avoir plus de 60 ans.

Venez vous joindre à notre atelier ludique et informatif sur l’alimentation et le microbiote intestinal. Atelier animé par une diététicienne.

Cet atelier est gratuit et réservé aux personnes de 60 ans et plus.

Inscription obligatoire auprès de Camille : 07 70 22 76 81 ou à region-sud@lesinsatiables.org

Lieu : Espace Prévention, 2 rue Sergent Bobillot, 06400 CANNES

Comprendre comment nourrir et diversifier votre flore intestinale grâce à l’alimentation, et notamment à la fermentation.